Le programme anti-épuisement en 4 étapes

Cathy Assenheim

ActuaLitté
La solution en 4 étapes pour répondre efficacement à la fatigue, et éviter l'épuisement et le burn-out. Vous vous sentez stressé en permanence ? Vous êtes fatigué mais votre sommeil ne suffit pas à vous reposer ? Ne prenez pas ces signes à la légère : c'est le moyen que votre corps a choisi pour vous faire comprendre que vous êtes en train d'épuiser vos réserves d'énergie. Suivez la neuropsychologue Cathy Assenheim dans les 4 étapes de son programme sur mesure pour évaluer rapidement votre situation, puis reprendre le contrôle. Grâce à ce guide perso, vous retrouverez votre énergie et réduirez : - les symptômes physiques (douleurs et tensions, troubles digestifs), - les troubles psychologiques (ruminations, anxiété), - les problèmes cognitifs (difficulté à se concentrer, à s'organiser, sensation d'être débordé), - les modifications du comportement (procrastination, sautes d'humeur). En bonus : Cathy Assenheim vous parle de vos symptômes en vidéo !

Par Cathy Assenheim
Chez De Boeck supérieur

|

Auteur

Cathy Assenheim

Editeur

De Boeck supérieur

Genre

Gestion du stress

Le programme anti-épuisement en 4 étapes

Cathy Assenheim

Paru le 02/10/2025

112 pages

De Boeck supérieur

14,95 €

