Jacques-Louis David (1748-1825) semble avoir eu 1 000 vies ? ! Après une formation académique, qui lui permet de découvrir l'Italie et l'art antique, il va métamorphoser la peinture de l'époque et devenir le maître d'un style nouveau, le néoclassicisme. Il s'engage aussi dans la Révolution française, est élu député républicain, et sera plus tard le peintre officiel de l'empereur Napoléon. Devenues iconiques, ses oeuvres racontent cette période intense de l'histoire française. Elles ont aussi marqué des générations d'artistes, qui ne cessent de les réinterpréter. Portrait d'un artiste toujours là où on ne l'attend pas !