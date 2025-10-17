Inscription
#Essais

Jacques-Louis David

Collectif, Antoine Ullmann

Jacques-Louis David (1748-1825) semble avoir eu 1 000 vies ? ! Après une formation académique, qui lui permet de découvrir l'Italie et l'art antique, il va métamorphoser la peinture de l'époque et devenir le maître d'un style nouveau, le néoclassicisme. Il s'engage aussi dans la Révolution française, est élu député républicain, et sera plus tard le peintre officiel de l'empereur Napoléon. Devenues iconiques, ses oeuvres racontent cette période intense de l'histoire française. Elles ont aussi marqué des générations d'artistes, qui ne cessent de les réinterpréter. Portrait d'un artiste toujours là où on ne l'attend pas !

Par Collectif, Antoine Ullmann
Chez Arola

|

Auteur

Collectif, Antoine Ullmann

Editeur

Arola

Genre

Beaux arts

Jacques-Louis David

Collectif, Antoine Ullmann

Paru le 17/10/2025

52 pages

Arola

9,50 €

9782358801966
