I Cannot Reach You Tome 8

"Pourquoi, à cause de moi, les gens que j'aime font tous une tête pareille ? " Kakeru et Yamato sortent officiellement ensemble ! Mais, peu habitués à être en couple, les deux adolescents se montrent encore très maladroits. Quand Fujino offre des tickets pour l'aquarium à Kakeru en lui suggérant d'y emmener sa petite amie, celui-ci ne se fait pas prier et invite Yamato, avec qui il passe une chouette journée. Mais sur le chemin du retour, ils tombent sur Fujino, Hosaka et Amamiya. Kakeru prend alors son courage à deux mains et leur annonce à tous qu'il sort avec Yamato ! Dans ce huitième tome, les sentiments bourgeonnants fleurissent et se frayent un chemin jusqu'à votre coeur !