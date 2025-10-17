Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Album jeunesse

Omagatoki

Mickaël Soutif

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Afin de se débarrasser de ses terreurs nocturnes, Yoru part un soir, seul en forêt, à la recherche de Baku, un étrange animal avec des yeux de rhinocéros, une trompe d'éléphant, des pattes de tigre, une queue de boeuf, un corps d'ours, et qui, dit-on, aspire les cauchemars pour s'en nourrir. Fort d'une importante connaissance de la culture populaire japonaise, Mickaël Soutif a imaginé ce conte à partir de motifs traditionnels. Ses illustrations, réalisées en collage et montage numérique, jettent le trouble entre le beau et l'inquiétant, jouent avec l'étrangeté pour semer le doute entre la fiction et la réalité, ce qui, finalement, est le propre des légendes.

Par Mickaël Soutif
Chez L'Atelier du Poisson Soluble

|

Auteur

Mickaël Soutif

Editeur

L'Atelier du Poisson Soluble

Genre

Autres éditeurs (A à E)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Omagatoki par Mickaël Soutif

Commenter ce livre

 

Omagatoki

Mickaël Soutif

Paru le 17/10/2025

48 pages

L'Atelier du Poisson Soluble

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782358711982
9782358711982
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.