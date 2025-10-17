Afin de se débarrasser de ses terreurs nocturnes, Yoru part un soir, seul en forêt, à la recherche de Baku, un étrange animal avec des yeux de rhinocéros, une trompe d'éléphant, des pattes de tigre, une queue de boeuf, un corps d'ours, et qui, dit-on, aspire les cauchemars pour s'en nourrir. Fort d'une importante connaissance de la culture populaire japonaise, Mickaël Soutif a imaginé ce conte à partir de motifs traditionnels. Ses illustrations, réalisées en collage et montage numérique, jettent le trouble entre le beau et l'inquiétant, jouent avec l'étrangeté pour semer le doute entre la fiction et la réalité, ce qui, finalement, est le propre des légendes.