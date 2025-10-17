Inscription
#Bande dessinée

Petite histoire des colonies françaises

Grégory Jarry, Otto T.

ActuaLitté
Si la France occupe aujourd'hui un rang de première catégorie parmi les nations du monde, c'est qu'elle a su, par le passé, prendre part à la plus belle des entreprises humaines : la Colonisation. Cette histoire, que vous connaissez peut-être mal, nous a permis de manger des citrons et des bananes en toutes saisons depuis des générations. Les colonies françaises racontées parle général de Gaulle, de l'Amérique française à l'Empire d'Afrique, d'Asie et d'Océanie, en passant par la décolonisation, la Françafrique sans oublier les immigrés, l'intégrale de ce qui s'est réellement passé car ça finira forcément par se savoir un jour !

Par Grégory Jarry, Otto T.
Chez Flblb

|

Auteur

Grégory Jarry, Otto T.

Editeur

Flblb

Genre

Indépendants

Petite histoire des colonies françaises

Grégory Jarry, Otto T.

Paru le 17/10/2025

648 pages

Flblb

50,00 €

ActuaLitté
9782357613782
