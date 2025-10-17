Petite histoire des colonies françaises

Si la France occupe aujourd'hui un rang de première catégorie parmi les nations du monde, c'est qu'elle a su, par le passé, prendre part à la plus belle des entreprises humaines : la Colonisation. Cette histoire, que vous connaissez peut-être mal, nous a permis de manger des citrons et des bananes en toutes saisons depuis des générations. Les colonies françaises racontées parle général de Gaulle, de l'Amérique française à l'Empire d'Afrique, d'Asie et d'Océanie, en passant par la décolonisation, la Françafrique sans oublier les immigrés, l'intégrale de ce qui s'est réellement passé car ça finira forcément par se savoir un jour !