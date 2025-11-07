Les Neronia

Un homme, une femme ? un talent commun pour la manipulation, qu'il s'agisse de l'empereur ou d'esclaves gladiateurs, de poètes ou de femmes amoureuses... Tigellin, l'animal à sang froid, l'âme damnée de Néron, conseille à ce dernier d'organiser des Jeux grandioses pour distraire le peuple, lui faire oublier le grand incendie de Rome, la conspiration de Pison... et pour permettre à l'empereur de remporter les palmes du plus grand poète, et flatter ainsi son orgueil... Orgueil que Tigellin n'est pas le seul à manoeuvrer : la redoutable guerrière, l'Hydre, est toujours là, tapie dans un recoin, et son influence inquiète même l'impératrice Poppée. Les deux manipulateurs font la paire : quand l'un est guidé par une ambition démesurée, l'autre est en quête d'un exutoire à sa rage nourrie ses années au service d'Insanius. Les vieux démons se réveillent, le passé et les souvenirs ressurgissent, tout comme les racines de l'amitié, si solides... Il n'en fallait pas davantage pour que Lucius Murena, sous les yeux de l'Hydre, déclare à son empereur : "Il faut que je reste. Tu as besoin de moi. Comme j'ai besoin de toi" . Avec ce treizième tome, un nouveau cycle s'ouvre pour Murena, la grande saga créée par Jean Dufaux et Philippe Delaby. Ce quatrième et dernier cycle sera mis en images par Jérémy. Connu pour sa série Vesper et pour son admirable travail sur Barracuda, il a démarré à l'âge de 17 ans auprès de Delaby lui-même, en tant qu'assistant et coloriste ! Il reprend avec brio le flambeau de son maître.