Au coeur de la profonde forêt de Dimwood, une jeune femme revient dans sa maison familiale après de nombreuses années d'absence. Mais Xera a des trous béants dans sa mémoire et ses souvenirs d'enfance, comme deux de sa famille, sont aussi obscurs que la forêt qui l'entoure. Dans le manoir de Dimwood, vieil édifice délabré et labyrinthique, Xera va rechercher les pièces manquantes de son passé. Mais en renouant avec les siens, elle va aussi faire resurgir du passé des disparitions mystérieuses et des meurtres horribles. Ce récit d'horreur gothique est le dernier roman graphique de Richard Corben, disparu en 2020, resté inédit jusqu'à ce jour.