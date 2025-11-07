Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Imaginaire

Dimwood

Richard Corben

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Au coeur de la profonde forêt de Dimwood, une jeune femme revient dans sa maison familiale après de nombreuses années d'absence. Mais Xera a des trous béants dans sa mémoire et ses souvenirs d'enfance, comme deux de sa famille, sont aussi obscurs que la forêt qui l'entoure. Dans le manoir de Dimwood, vieil édifice délabré et labyrinthique, Xera va rechercher les pièces manquantes de son passé. Mais en renouant avec les siens, elle va aussi faire resurgir du passé des disparitions mystérieuses et des meurtres horribles. Ce récit d'horreur gothique est le dernier roman graphique de Richard Corben, disparu en 2020, resté inédit jusqu'à ce jour.

Par Richard Corben
Chez Delirium

|

Auteur

Richard Corben

Editeur

Delirium

Genre

Divers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Dimwood par Richard Corben

Commenter ce livre

 

Dimwood

Richard Corben

Paru le 07/11/2025

144 pages

Delirium

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782493428615
9782493428615
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.