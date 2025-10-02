Pour une renaissance de la psychanalyse québécoise

Sept groupes se sont penchés sur l'histoire de la psychanalyse québécoise, son enfance et son roman familial, pour prendre la mesure de ses symptômes, mais aussi de sa subversion et de sa pertinence à notre époque. Ils sont réunis ici pour la première fois, dans cette chorale unique qui rassemble les écoles et les générations. Au fil des contributions, on voit se dessiner la conscience partagée de l'urgence de protéger des aires de jeu dans la clinique, dans l'institution et dans la culture.