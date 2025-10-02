Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Pour une renaissance de la psychanalyse québécoise

Nicolas Lévesque

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Sept groupes se sont penchés sur l'histoire de la psychanalyse québécoise, son enfance et son roman familial, pour prendre la mesure de ses symptômes, mais aussi de sa subversion et de sa pertinence à notre époque. Ils sont réunis ici pour la première fois, dans cette chorale unique qui rassemble les écoles et les générations. Au fil des contributions, on voit se dessiner la conscience partagée de l'urgence de protéger des aires de jeu dans la clinique, dans l'institution et dans la culture.

Par Nicolas Lévesque
Chez PU Montréal

|

Auteur

Nicolas Lévesque

Editeur

PU Montréal

Genre

Essais

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Pour une renaissance de la psychanalyse québécoise par Nicolas Lévesque

Commenter ce livre

 

Pour une renaissance de la psychanalyse québécoise

Nicolas Lévesque

Paru le 02/10/2025

PU Montréal

28,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782760651869
9782760651869
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.