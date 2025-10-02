Inscription
Vendredi 13, chance ou malchance ?

Cosimo Campa

Et si nos gestes les plus anodins cachaient des peurs venues d'un autre temps ? Le livre idéal à offrir pour tout connaitre sur les superstitions. Pourquoi tant de place pour l'irrationnel dans nos vies ? Sans vraiment s'en rendre compte, nous vivons entourés de croyances étranges et de rituels ancestraux. Superstitions, talismans, gestes porte-bonheur... Ces fragments de magie s'invitent dans notre quotidien comme des évidences, sans qu'on se demande toujours pourquoi. Pourquoi évite-t-on de passer sous une échelle ? Que redoute-t-on vraiment en croisant un chat noir ou en étant treize à table ? Et ces amulettes qu'on garde précieusement dans nos poches ou autour de notre cou... nous protègent-elles du malheur, du hasard, ou de cette part d'ombre que chacun porte en lui ? Cet ouvrage vous invite à explorer ces mystères qui nous accompagnent depuis la nuit des temps, entre magie populaire et questionnements intimes - en espérant, peut-être, conjurer le sort...

Vendredi 13, chance ou malchance ?

Cosimo Campa

Paru le 02/10/2025

300 pages

Studyrama

12,90 €

