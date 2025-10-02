Vous êtes en Seconde, en Première, ou en Terminale et vous souhaitez intégrer une formation d'ingénieurs ? Vous voulez tout savoir sur la procédure Parcoursup et mettre toutes les chances de vôtre côté pour voir vos voeux d'orientation exaucés ? Alors, le Guide Parcoursup est fait pour vous ! S'il existe aujourd'hui une multitude de voies pour intégrer une filière d'ingénieurs, toutes (ou presque ! ) doivent désormais passer par la fameuse procédure Parcoursup. Et avec la réforme du bac 2021, la donne change complètement ! Votre stratégie pour obtenir la formation de vos rêves doit être élaborée dès la Seconde, avec votre choix de spécialités. Cet ouvrage vous accompagne pas à pas pour parcourir intelligemment toutes les grandes étapes de votre projet d'orientation, depuis le choix de la filière la plus adaptée à votre profil, jusque la rédaction de votre Projet motivé sur Parcoursup et les entretiens dans les établissements visés. Et parce que Parcoursup reste encore opaque pour de nombreux lycéens et parents d'élèves, ce guide est destiné à démystifier la plateforme pour en faire son meilleur allié vers la réussite.