Guide Parcoursup

Franck Attelan, Danielle Attelan, Vincent Giuliani

ActuaLitté
Vous êtes en Seconde, en Première, ou en Terminale et vous souhaitez intégrer une formation de commerce, gestion et management ? Vous voulez tout savoir sur la procédure parcoursup et mettre toutes les chances de vôtre côté pour voir vos voeux d'orientation exaucés ? Alors, le Guide Parcoursup est fait pour vous ! S'il existe aujourd'hui une multitude de voies pour étudier le Commerce, la Gestion et le Management, toutes (ou presque ! ) doivent désormais passer par la fameuse procédure Parcoursup. Et avec la réforme du bac 2021, la donne change complètement ! Votre stratégie pour obtenir la formation de vos rêves doit être élaborée dès la Seconde, avec votre choix de spécialités. Cet ouvrage vous accompagne pas à pas pour parcourir intelligemment toutes les grandes étapes de votre projet d'orientation, depuis le choix de la filière la plus adaptée à votre profil, jusque la rédaction de votre Projet motivé sur Parcoursup et les entretiens dans les établissements visés. Et parce que Parcoursup reste encore opaque pour de nombreux lycéens et parents d'élèves, ce guide est destiné à démystifier la plateforme pour en faire son meilleur allié vers la réussite.

Par Franck Attelan, Danielle Attelan, Vincent Giuliani
Chez Studyrama

|

Auteur

Franck Attelan, Danielle Attelan, Vincent Giuliani

Editeur

Studyrama

Genre

Orientation

Guide Parcoursup

Franck Attelan, Danielle Attelan, Vincent Giuliani

Paru le 10/10/2025

176 pages

Studyrama

15,00 €

9782759058976
