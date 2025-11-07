Des couloirs, des tunnels, des espaces vides. Aucun personnage, aucun texte. Pas de scénario, ni de crayonné. Les dessins se suivent sans raconter d'histoire. Case après case, le lecteur - ou plutôt le spectateur - est entrainé dans un parcours qui obéit à une logique stricte. Les règles qui structurent les déplacements, l'ordonnancement des lieux et les dessins résultent d'un protocole contradictoire, à la fois pénible et libérateur. Pénible par l'aspect répétitif des images et compulsif de l'écriture graphique. Libérateur parce que les contraintes laissent toute la place au dessin, et permettent à l'auteur d'explorer un monde en même temps qu'il le créé.