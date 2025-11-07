Inscription
#Imaginaire

Punition

Frédéric Verry

ActuaLitté
Des couloirs, des tunnels, des espaces vides. Aucun personnage, aucun texte. Pas de scénario, ni de crayonné. Les dessins se suivent sans raconter d'histoire. Case après case, le lecteur - ou plutôt le spectateur - est entrainé dans un parcours qui obéit à une logique stricte. Les règles qui structurent les déplacements, l'ordonnancement des lieux et les dessins résultent d'un protocole contradictoire, à la fois pénible et libérateur. Pénible par l'aspect répétitif des images et compulsif de l'écriture graphique. Libérateur parce que les contraintes laissent toute la place au dessin, et permettent à l'auteur d'explorer un monde en même temps qu'il le créé.

Par Frédéric Verry
Chez La Cinquième Couche

|

Auteur

Frédéric Verry

Editeur

La Cinquième Couche

Genre

Divers

Punition

Frédéric Verry

Paru le 07/11/2025

144 pages

La Cinquième Couche

20,00 €

ActuaLitté
9782390081203
