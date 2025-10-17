Héroïnes de la littérature

Guenièvre, Carmen, Bérénice... Autant de personnages féminins qui peuplent la littérature classique française et nos imaginaires collectifs. Amoureuses, filles, sorcières, séductrices ou manipulatrices, elles incarnent des rôles qui véhiculent des stéréotypes persistants. A travers l'analyse de l'image qu'elle renvoie, découvrez un nouveau regard sur ces représentations parfois archaïques de la femme, de la famille ou des relations amoureuses.
Par
Elodie Pinel, Lucie Louxor Chez
Mango Editions
Commenter ce livre