Héroïnes de la littérature

Elodie Pinel, Lucie Louxor

Guenièvre, Carmen, Bérénice... Autant de personnages féminins qui peuplent la littérature classique française et nos imaginaires collectifs. Amoureuses, filles, sorcières, séductrices ou manipulatrices, elles incarnent des rôles qui véhiculent des stéréotypes persistants. A travers l'analyse de l'image qu'elle renvoie, découvrez un nouveau regard sur ces représentations parfois archaïques de la femme, de la famille ou des relations amoureuses.

Par Elodie Pinel, Lucie Louxor
Chez Mango Editions

Auteur

Elodie Pinel, Lucie Louxor

Editeur

Mango Editions

Genre

Genres et mouvements

Héroïnes de la littérature

Elodie Pinel, Lucie Louxor

Paru le 17/10/2025

208 pages

Mango Editions

25,95 €

9782317036750
