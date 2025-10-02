Les métiers du livre et de l'édition

Inscription
Le guide de référence, actualisé et mis à jour, pour ceux qui souhaitent choisir la bonne formation et s'investir dans un des nombreux métiers de la chaîne éditoriale. Ce guide fait un état complet des formations et professions du secteur, des diplômes et qualifications, des modes de recrutements publics et privés. Tous ceux qui cherchent à travailler dans le monde de l'édition y trouveront un réel éclairage pour décider, en toute connaissance, et choisir la voie la plus adaptée à ses capacités et envies.

