Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Lignes brisées

Jean-Paul Guinard

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le jour où la femme de Claude le quitte, sans explication, sa vie est brisée. Alors qu'il broie du noir, il reçoit un appel. Une jeune femme, Hélène, a composé son numéro par erreur. Contre toute attente, le téléphone lui laisse entrevoir l'espoir de se reconstruire affectivement, car bien vite, tous deux sympathisent. Claude apprend qu'elle aussi est divorcée ; et c'est le début d'une liaison exclusivement téléphonique. Mais Hélène refuse de voir Claude tant qu'ils ne se seront pas tout dit. Parallèlement, Mathieu, le neveu de Claude, étudiant en faculté de lettres, a également fait la rencontre d'une jeune fille, Célia. Cette dernière lui a fait promettre de ne pas chercher à la revoir tant qu'ils ne se seront pas tout écrit. Une liaison épistolaire débute alors. Sans le savoir, Claude et Mathieu se sont engagés dans la même voie : les mots remplacent progressivement la réalité, alors qu'ils étaient persuadés que le langage pouvait conduire à l'amour. Pour Mathieu, grand idéaliste, s'ouvre une longue descente aux enfers ; pour Claude, une remise en question, dans l'espoir de trouver l'apaisement...

Par Jean-Paul Guinard
Chez Hello Editions

|

Auteur

Jean-Paul Guinard

Editeur

Hello Editions

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Lignes brisées par Jean-Paul Guinard

Commenter ce livre

 

Lignes brisées

Jean-Paul Guinard

Paru le 07/11/2025

280 pages

Hello Editions

25,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386274404
9782386274404
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.