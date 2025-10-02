Les métiers de la santé

Le guide de référence, actualisé et mis à jour, pour s'y retrouver dans la pluralité des professions et choisir la bonne formation à suivre pour trouver sa voie en libéral ou dans le monde public. Ce guide dresse le paysage français des métiers de la santé. Il inventorie, en les détaillant, chaque profession médicale et paramédicale ainsi que les formations et les diplômes pour y accéder. Il précise toutes les possibilités d'exercice : à l'hôpital ou en libéral, en collectivité publique ou privée, dans la recherche ou encore dans l'humanitaire.