200 questions sur l'Union européenne

Cet ouvrage s'adresse à tous les candidats aux concours de la fonction publique (notamment à ceux des catégories A et B). A travers 200 questions corrigées, il vous propose de tester vos connaissances tout en révisant les notions essentielles à acquérir sur l'Union européenne. LES GRANDS THEMES - Les textes fondateurs et les traités - Les grandes dates et les chiffres clés - Les Etats membres - L'organisation communautaire et le fonctionnement des institutions - L'avenir de l'Union européenne