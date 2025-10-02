Inscription
#Essais

200 questions sur l'Union européenne

Ludovic Lestideau

Cet ouvrage s'adresse à tous les candidats aux concours de la fonction publique (notamment à ceux des catégories A et B). A travers 200 questions corrigées, il vous propose de tester vos connaissances tout en révisant les notions essentielles à acquérir sur l'Union européenne. LES GRANDS THEMES - Les textes fondateurs et les traités - Les grandes dates et les chiffres clés - Les Etats membres - L'organisation communautaire et le fonctionnement des institutions - L'avenir de l'Union européenne

Par Ludovic Lestideau
Chez Studyrama

Auteur

Ludovic Lestideau

Editeur

Studyrama

Genre

Concours administratifs

200 questions sur l'Union européenne

Paru le 02/10/2025

192 pages

14,90 €

9782759058754
