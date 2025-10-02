Inscription
Nouveau CRPE

Michèle Guilleminot, Manuelle Taoussi

Cet ouvrage propose tous les outils indispensables pour réussir l'ensemble les épreuves du nouveau CRPE, accessible dès la L3. LE CONTENU - La présentation des nouvelles épreuves accompagnée de conseils méthodologiques. - Les programmes scolaires et prérequis pédagogiques et didactiques à assimiler. - Des exercices d'entraînement et des sujets zéro corrigés pour se préparer en situation de concours. LES EPREUVES ECRITES - Une épreuve visant à évaluer les connaissances disciplinaires en français et mathématiques. - Des questions de connaissance dans trois domaines au choix : histoire, géographie, enseignement moral et civique / sciences et technologie / arts / langue vivante. LES EPREUVES ORALES - Un exposé, suivi d'un échange avec le jury, portant sur l'explicitation et la mobilisation d'une notion en français ou en mathématiques. - Une épreuve d'entretien composée de deux parties : - la première, consacrée à l'éducation physique et sportive ; - la seconde, portant sur la motivation du candidat et sur son aptitude à se projeter dans le métier de professeur et à appréhender et transmettre les valeurs de la République.

Par Michèle Guilleminot, Manuelle Taoussi
Chez Studyrama

Auteur

Michèle Guilleminot, Manuelle Taoussi

Editeur

Studyrama

Genre

Concours CRPE

Nouveau CRPE

Michèle Guilleminot, Manuelle Taoussi

Paru le 10/10/2025

300 pages

Studyrama

21,90 €

9782759058716
