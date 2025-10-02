Cet ouvrage propose tous les outils indispensables pour réussir l'ensemble les épreuves du nouveau CRPE, accessible dès la L3. LE CONTENU - La présentation des nouvelles épreuves accompagnée de conseils méthodologiques. - Les programmes scolaires et prérequis pédagogiques et didactiques à assimiler. - Des exercices d'entraînement et des sujets zéro corrigés pour se préparer en situation de concours. LES EPREUVES ECRITES - Une épreuve visant à évaluer les connaissances disciplinaires en français et mathématiques. - Des questions de connaissance dans trois domaines au choix : histoire, géographie, enseignement moral et civique / sciences et technologie / arts / langue vivante. LES EPREUVES ORALES - Un exposé, suivi d'un échange avec le jury, portant sur l'explicitation et la mobilisation d'une notion en français ou en mathématiques. - Une épreuve d'entretien composée de deux parties : - la première, consacrée à l'éducation physique et sportive ; - la seconde, portant sur la motivation du candidat et sur son aptitude à se projeter dans le métier de professeur et à appréhender et transmettre les valeurs de la République.