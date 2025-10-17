Le bal de l'hiver

Bienvenue à Séléniville ! Une charmante petite ville quelque part sur Terre... où d'étranges phénomènes se produisent. A peine installés dans leur nouveau quartier, avec leurs parents, Edgar et Charlie vont de surprise en surprise : un manoir intrigant, une drôle de peluche et surtout une étrange voisine. Mais Lova Obscura est bien plus qu'une simple habitante de la ville... Elle va entraîner les enfants dans son univers fantasque et pétillant, pour une escapade qu'ils ne sont pas près d'oublier. Embarquez pour l'aventure avec la plus déjantée des magiciennes !