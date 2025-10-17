Inscription
#Roman jeunesse

Le bal de l'hiver

Fabien Ockto-Lambert, Anne Dumergue

ActuaLitté
Bienvenue à Séléniville ! Une charmante petite ville quelque part sur Terre... où d'étranges phénomènes se produisent. A peine installés dans leur nouveau quartier, avec leurs parents, Edgar et Charlie vont de surprise en surprise : un manoir intrigant, une drôle de peluche et surtout une étrange voisine. Mais Lova Obscura est bien plus qu'une simple habitante de la ville... Elle va entraîner les enfants dans son univers fantasque et pétillant, pour une escapade qu'ils ne sont pas près d'oublier. Embarquez pour l'aventure avec la plus déjantée des magiciennes !

Par Fabien Ockto-Lambert, Anne Dumergue
Fleurus

|

Auteur

Fabien Ockto-Lambert, Anne Dumergue

Editeur

Fleurus

Genre

Fleurus

Le bal de l'hiver

Fabien Ockto-Lambert, Anne Dumergue

Paru le 17/10/2025

144 pages

Fleurus

13,95 €

9782215194200
