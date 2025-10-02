Inscription
Etudes et handicap : construire son parcours scolaire et universitaire

Claude-Hélène Yvard

ActuaLitté
Un guide pratique pour aider les jeunes en situation de handicap à choisir leur orientation, de la troisième aux études supérieures, avec des informations concrètes sur les dispositifs, des stratégies adaptées et des témoignages. Pour que l'inclusion dans les études ne soit pas qu'une promesse, ce guide, rédigé par une journaliste directement concernée par le sujet, accompagne les jeunes en situation de handicap et leurs familles dans les choix d'orientation de la troisième aux études supérieures. Il délivre des informations pratiques sur les droits, les ressources disponibles et les aménagements spécifiques aux élèves et étudiants en situation de handicap. Il fournit des conseils concrets, des stratégies adaptées et des témoignages pour aider les jeunes à s'affirmer dans leurs choix et à construire leur parcours scolaire et universitaire à la hauteur de leurs envies, de leurs compétences, de leurs ambitions.

Par Claude-Hélène Yvard
Chez Studyrama

|

Auteur

Claude-Hélène Yvard

Editeur

Studyrama

Genre

Orientation

Etudes et handicap : construire son parcours scolaire et universitaire

Claude-Hélène Yvard

Paru le 10/10/2025

180 pages

Studyrama

15,00 €

ActuaLitté
9782759057511
