Road Trip Food

Rémi Reverchon, Simon Sottocorno

Vous ne savez jamais quoi préparer quand vous recevez la famille ou des potes à la maison pour regarder un match à la télé ? Road Trip Food vous propose 70 recettes faciles à faire et typiques des villes marquantes des US. Un hot dog new-yorkais, un burger de Memphis, des chicken wings de Dallas, une pecan pie d'Oklahoma City ou un guacamole de San Antonio, Rémi et Chef Simon vous embarquent dans leur vision de la nourriture US, avec culture locale, bonnes adresses et musique du coin !

Auteur

Editeur

Genre

Cuisine américaine

Paru le 02/10/2025

224 pages

29,95 €

9782757606506
