En novembre 2005, la France connaît un mouvement social et politique d'une immense ampleur : les révoltes des banlieues. Leur point de départ ? A Clichy-sous-Bois, la mort de deux adolescents, Zyed Benna et Bouna Traoré, après avoir été pris en chasse par la police. Puis, trois jours plus tard, le lancer par des CRS d'une grenade lacrymogène dans une mosquée. Que ce mouvement trouve son origine dans une ville de Seine-Saint- Denis, département le plus connu et le plus caricaturé de France, n'est pas anodin. 20 ans après, l'événement résonne toujours avec autant de force avec l'histoire de ce territoire. Mondes ouvriers, logement, racisme, déliquescence du service public, luttes pour l'égalité, écologie : en onze promenades attentives et sensibles, loin des stéréotypes médiatiques, ce livre plonge dans le paysage et les enjeux contemporains du département. Chemin faisant, en mêlant la parole d'habitant·es et de chercheur·ses à ses propres réflexions, Antoine Tricot collecte ce qui nous lie tous et toutes au 9-3, coeur battant de la société française. ANTOINE TRICOT est originaire du Cantal et vit en Seine- Saint-Denis. Il est journaliste indépendant et documentariste radio. Il est l'auteur de la série à succès "Se souvenir de Sam" (LSD, France Culture), ainsi que des livres Cheville ouvrière (Créaphis, 2020) et Travailler, travailler encore (Créaphis, 2025).