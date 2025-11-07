Illustrations astronomiques

Ces 12 reproductions de pastels sont tirées des Astronomical Drawings d'Etienne Léopold Trouvelot (1827-1895), publiés à New York en 1881. Ils ont été réalisés suite aux observations qu'a réalisées le peintre et scientifique entre 1872 et 1881 à l'observatoire de l'université Harvard, à Cambridge, et à l'observatoire naval des Etats-Unis, à Washington. Ils représentent différents objets du système solaire ainsi que des phénomènes météoriques et lumineux.