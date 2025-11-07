Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Beaux livres

Feux d'artifice japonais

Jinta Hirayama

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Découvrez une oeuvre illustrée chère à Reliefs. Retrouvez à l'intérieur : - Une illustration imprimée avec soin sur papier d'art - Un livret de quatre pages autour de l'oeuvre Cette mosaïque de planches d'un illustrateur anonyme présente quelques-uns des 200 obus pyrotechniques de tous styles, formats et puissances qu'offre ce catalogue de feux d'artifice de la société Hirayama, qui produisait également des feux d'artifice de jour. Les feux d'artifice, apparus au Japon aux alentours de 1600, y ont connu de nombreuses innovations, comme les warimono ("étoiles rayonnantes"), les pokamono ("bombes explosives") ou les hanwarimoni ("semi-explosifs"). Au XIXe siècle, pendant la période d'Edo, des compétitions avaient lieu entre hanabishi ("artificiers") de chaque côté du pont de Ryogoku, sous les acclamations des spectateurs qui criaient (et crient aujourd'hui encore) Kayiga ! ou Tamaya ! , noms des deux principaux rivaux. Compétitions qui ont dû cesser en 1843, quand une explosion dans les ateliers Tamaya a entraîné l'expulsion de cette industrie d'Edo, futur Tokyo.

Par Jinta Hirayama
Chez Reliefs Editions

|

Auteur

Jinta Hirayama

Editeur

Reliefs Editions

Genre

Illustration

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Feux d'artifice japonais par Jinta Hirayama

Commenter ce livre

 

Feux d'artifice japonais

Jinta Hirayama

Paru le 07/11/2025

6 pages

Reliefs Editions

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782380362510
9782380362510
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.