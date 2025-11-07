Inscription
#Album jeunesse

Polaire, le petit renard de feu

Saltimbanque

ActuaLitté
Un renard polaire enfermé dans un zoo cherche à trouver d'où il vient. Il décide alors de fuir et, guidé par son instinct, va entamer un long périple. Il rencontre en chemin un semblable pourtant très différent : alors que la fourrure de Polaire est blanc immaculé, le pelage de Roux est flamboyant. Les deux renards vont marcher un moment ensemble, jusqu'à ce que leur chemin se sépare A mesure que Polaire avance, la neige recouvre la terre et il découvre le froid, doux et blanc et... des renards polaires ! A la fin du livre, un texte documentaire fait le lien entre les renards polaires et les aurores boréales. En Finlande, selon certaines croyances, les aurores seraient nées de la course folle des renards polaires dans la neige. A travers cet album poétique, l'auteure-illustratrice imagine le périple de ce renard prêt à tout pour retrouver sa liberté et son environnement naturel.

Par Saltimbanque
Chez Saltimbanque Editions

|

Auteur

Saltimbanque

Editeur

Saltimbanque Editions

Genre

Autres éditeurs (P à T)

Polaire, le petit renard de feu

Saltimbanque

Paru le 07/11/2025

48 pages

Saltimbanque Editions

14,50 €

ActuaLitté
9782378013257
