Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Album jeunesse

Mamans et bébés animaux

Beatrice Costamagna, Elodie Berthon

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un livre pour que les petits curieux découvrent les bébés animaux tout en s'amusant : des volets à soulever, des matières à toucher, une roue à tourner, des éléments en relief... Un livre interactif avec des images colorées et drôles pour apprendre aux plus jeunes les différentes familles d'animaux. Thèmes abordés : Différentes familles d'animaux - La ferme - Les animaux de compagnie - La mare - La forêt tempérée - La savane - L'océan - La montagne - Les pôles Un livre pour que les petits curieux découvrent les bébés animaux tout en s'amusant : des volets à soulever, des matières à toucher, une roue à tourner, des éléments en relief... Un livre interactif avec des images colorées et drôles pour apprendre aux plus jeunes les différentes familles d'animaux. Thèmes abordés : Différentes familles d'animaux - La ferme - Les animaux de compagnie - La mare - La forêt tempérée - La savane - L'océan - La montagne - Les pôles

Par Beatrice Costamagna, Elodie Berthon
Chez Piccolia

|

Auteur

Beatrice Costamagna, Elodie Berthon

Editeur

Piccolia

Genre

Autres éditeurs (P à T)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mamans et bébés animaux par Beatrice Costamagna, Elodie Berthon

Commenter ce livre

 

Mamans et bébés animaux

Beatrice Costamagna, Elodie Berthon

Paru le 02/10/2025

20 pages

Piccolia

16,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782753079441
9782753079441
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.