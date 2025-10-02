Inscription
#Album jeunesse

Mon imagier de l'éveil

Elisabeth Morais, JM Claude

ActuaLitté
Mon imagier de l'éveil a été conçu pour permettre aux tout-petits de découvrir le monde qui les entoure. Grâce aux différentes sections : les mots, les animaux, les objets du quotidien... l'apprentissage se fait progressivement, en mêlant à chaque fois jeux et découvertes. Cet imagier tactile propose sur chaque page différents effets de couleur, de relief ou de matières pour stimuler et éveiller la curiosité des enfants.

Par Elisabeth Morais, JM Claude
Chez Piccolia

|

Auteur

Elisabeth Morais, JM Claude

Editeur

Piccolia

Genre

Tout-carton

Mon imagier de l'éveil

Elisabeth Morais, JM Claude

Paru le 02/10/2025

26 pages

Piccolia

15,95 €

ActuaLitté
9782753079410
© Notice établie par ORB
