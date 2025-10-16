Ma chere petite renee (cdl)

Petit-fils de Gustave Bompas, j'étais très proche de mon grand-père. Je le suivais partout, je me souviens de tout ce qu'il me confiait, en particulier qu'il avait été prisonnier de guerre dans des fermes en Poméranie. J'ai toujours gardé en mémoire ses échanges avec ses anciens camarades de captivité lors de rencontres régulières auxquelles je l'accompagnais. Je connaissais l'existence de ses lettres précieusement conservées dans un placard et je possédais son carnet de bord que ma grand-mère m'avait confiéà sa disparition soudaine en 1973. Puis, un jour, j'ai décidé que son histoire ne pouvait pas continuer à dormir dans une boîte à biscuits ! Il me restait à faire des recherches avec détermination : classer ses lettres tamponnées du Stalag II D, aller m'imprégner des lieux de sa captivité, en Pologne, pour écrire avec justesse, puis retrouver dans différentes régions de France de nombreuses personnes qui l'ont connu. Mes grands-parents ont influencé mes choix de vie. C'est donc tout naturellement que je me suis installé, avec ma famille, sur les bords de Loire, près de leur commune d'origine, sur les lieux qu'ils fréquentaient, au milieu de nombreux témoins qui m'ont encouragé dans l'écriture de ce livre. Voir partout la silhouette de mon cher grand-père m'a ainsi aidéà dépasser sa brutale disparition et à l'accepter.