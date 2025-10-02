Inscription
#Album jeunesse

C'est Noël !

JM Claude, Chiara Bordoni

Avec des illustrations tendres et colorées ainsi que des matières à toucher, ces livres sont conçus pour éveiller la curiosité des tout-petits et leur permettre de découvrir le vocabulaire du quotidien. Collection de 4 titres : Au dodo ! On joue ! On mange ! On s'habille ! Avec des illustrations tendres et colorées ainsi que des matières à toucher, ces livres sont conçus pour éveiller la curiosité des tout-petits et leur permettre de découvrir le vocabulaire du quotidien. Collection de 4 titres : Au dodo ! On joue ! On mange ! On s'habille !

Par JM Claude, Chiara Bordoni
Chez Piccolia

|

Auteur

JM Claude, Chiara Bordoni

Editeur

Piccolia

Genre

Livres à toucher

C'est Noël !

JM Claude, Chiara Bordoni

Paru le 02/10/2025

12 pages

Piccolia

6,50 €

9782753079366
