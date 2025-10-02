Le premier témoignage d'un otage israélien. Poignant et inoubliable. Né à Jaffa en Israël, Eli Sharabi a été enlevé le 7 octobre 2023 à son domicile du kibboutz Be'eri. Retenu captif pendant 491 jours, il est devenu la voix, dans diverses enceintes internationales (ONU, rassemblements a Tel. Aviv, rencontres à la Maison Blanche), des otages et martyrs du 7 octobre. " Je m'appelle Eli Sharabi. J'ai 53 ans. Le 7 octobre, les terroristes du Hamas ont attaqué le pays. J'ai été arraché à ma famille, que je n'ai jamais revue. Pendant 491 jours, j'ai été enchaîné dans des tunnels, affamé, battu et humilié. Aujourd'hui, je suis revenu de l'enfer pour témoigner. Je m'appelle Eli Sharabi. Je suis un survivant. "