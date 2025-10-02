Inscription
Otage

Eli Sharabi, Anath Riveline, Serge Filippini

ActuaLitté
Le premier témoignage d'un otage israélien. Poignant et inoubliable. Né à Jaffa en Israël, Eli Sharabi a été enlevé le 7 octobre 2023 à son domicile du kibboutz Be'eri. Retenu captif pendant 491 jours, il est devenu la voix, dans diverses enceintes internationales (ONU, rassemblements a Tel. Aviv, rencontres à la Maison Blanche), des otages et martyrs du 7 octobre. " Je m'appelle Eli Sharabi. J'ai 53 ans. Le 7 octobre, les terroristes du Hamas ont attaqué le pays. J'ai été arraché à ma famille, que je n'ai jamais revue. Pendant 491 jours, j'ai été enchaîné dans des tunnels, affamé, battu et humilié. Aujourd'hui, je suis revenu de l'enfer pour témoigner. Je m'appelle Eli Sharabi. Je suis un survivant. "

Par Eli Sharabi, Anath Riveline, Serge Filippini
Chez Michel Lafon

|

Auteur

Eli Sharabi, Anath Riveline, Serge Filippini

Editeur

Michel Lafon

Genre

Terrorisme

Otage

Eli Sharabi trad. Anath Riveline, Serge Filippini

Paru le 02/10/2025

225 pages

Michel Lafon

18,95 €

9782749964027
