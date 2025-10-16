Mon coffret d'énigmes Léonard de Vinci

Suis Léonard de Vinci dans ses aventures ! Grâce à 20 lettres envoyées au cours de ses voyages, Léonard de Vinci te partage ses découvertes et te lance un défi : résoudre ses énigmes ! Lis ses aventures, déchiffre ses codes et mène l'enquête autour de ses inventions iconiques. Es-tu prêt à devenir le meilleur détective ? Si tu y parviens, te confiera son bien le plus précieux : la notice pour construire l'une de ses fabuleuses inventions. En bonus : 1 miroir pour décoder les messages, 1 carnet d'enquêteur pour noter les indices, et surtout... 10 pièces d'une des machines de Léonard de Vinci pour construire ta maquette sans colle ni ciseaux !