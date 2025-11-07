Le Louvre et ses chiens

Plus de 250 oeuvres, célèbres ou inconnues, invitent à découvrir les chiens des collections du Louvre. Du 3e millénaire avant notre ère, à la fin du XIXe siècle, ils accompagnent Diane et Aphrodite, rois et saints, chasseurs et bergers, héros mythologiques et littéraires. Des premiers lévriers sur les vases de Suse à ceux de la cour Marly, des épagneuls minuscules dans le reflet de la sphère de L'Elève intéressante de Marguerite Gérard ou dans les Noces de Cana, au braque dont on devine l'oeil dans le Portrait de famille de Largillière, endormis, enrubannés, menaçants ou bondissants, les chiens sont omniprésents dans tous les départements du musée. Cet ouvrage est une grande promenade chronologique, qui laisse toute la place aux oeuvres. Ouvert par un texte général qui introduit les enjeux historiques, iconographiques ou symboliques de la présence des chiens dans l'histoire de l'art, le livre propose également, grâce à ses huit index une grille de lecture originale, à la fois sérieuse et ludique. En coédition avec les éditions du Louvre.