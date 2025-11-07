Inscription
#Imaginaire

Ecotopia

Brice Matthieussent, Ernest Callenbach

Trois Etats de la côte ouest des Etats-Unis - la Californie, l'Oregon et l'Etat de Washington - décident de faire sécession et de construire, dans un isolement total, une société écologique radicale, baptisée Ecotopia.Vingt ans après, l'heure est à la reprise des relations diplomatiques entre les deux pays. Pour la première fois, l'Ecotopia ouvre ses frontières à un journaliste américain, William Weston. Au fil de ses articles envoyés au Times-Post, Weston décrit tous les aspects de la société écotopienne : les femmes au pouvoir, l'autogestion, la décentralisation, les 20 heures de travail hebdomadaire, le recyclage systématique, la relation passionnée à la nature, etc. Quant à son journal intime, il révèle le parcours initiatique qui est le sien ; d'abord sceptique, voire cynique, William Weston vit une profonde transformation intérieure. Son histoire d'amour intense avec une Ecotopienne va le contraindre à choisir entre deux mondes. Récit utopique publié en 1975, livre culte traduit dans le monde entier, Ecotopia offre une voie concrète et désirable pour demain, et ce faisant agit comme un antidote au désastre en cours.

Par Brice Matthieussent, Ernest Callenbach
Rue de l'échiquier

|

Auteur

Brice Matthieussent, Ernest Callenbach

Editeur

Rue de l'échiquier

Genre

Science-fiction

Ecotopia

Ernest Callenbach trad. Brice Matthieussent

Paru le 07/11/2025

304 pages

Rue de l'échiquier

27,50 €

9782374255439
