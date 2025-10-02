"Je me disais que quantité de choses pourraient me blesser profondément, mais que le sexe n'en faisait pas partie. C'était un divertissement presque fantaisiste qui vous distrayait des problèmes plus sérieux de l'esprit et du coeur, le corps n'était qu'un objet cocasse et fade qui existait à la marge. C'est ce que je ressentais à ce moment-là, l'idée que le monde physique était purement extérieur, une sorte de masque qui recouvrait tout le squelette caché de la vie". L'héroïne entame sa dernière année d'université. Avant de découvrir le sexe, l'amour et les humiliations qu'ils impliquent pour une jeune femme, elle rêvasse à l'étrange collection de données scientifiques et culturelles accumulées pendant ses cours. Elle aimerait apprendre quelque chose de neuf, qui lui révèle le sens de la vie, mais c'est elle-même qui se dissout peu à peu. L'impossible communication entre filles et garçons de la génération Z l'amène à disséquer l'expérience féminine avec brutalité et talent.