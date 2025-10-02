Inscription
#Roman étranger

Le squelette caché de la vie

Juliette Bourdin, Harriet Armstrong

ActuaLitté
"Je me disais que quantité de choses pourraient me blesser profondément, mais que le sexe n'en faisait pas partie. C'était un divertissement presque fantaisiste qui vous distrayait des problèmes plus sérieux de l'esprit et du coeur, le corps n'était qu'un objet cocasse et fade qui existait à la marge. C'est ce que je ressentais à ce moment-là, l'idée que le monde physique était purement extérieur, une sorte de masque qui recouvrait tout le squelette caché de la vie". L'héroïne entame sa dernière année d'université. Avant de découvrir le sexe, l'amour et les humiliations qu'ils impliquent pour une jeune femme, elle rêvasse à l'étrange collection de données scientifiques et culturelles accumulées pendant ses cours. Elle aimerait apprendre quelque chose de neuf, qui lui révèle le sens de la vie, mais c'est elle-même qui se dissout peu à peu. L'impossible communication entre filles et garçons de la génération Z l'amène à disséquer l'expérience féminine avec brutalité et talent.

Par Juliette Bourdin, Harriet Armstrong
Chez Mercure de France

|

Auteur

Juliette Bourdin, Harriet Armstrong

Editeur

Mercure de France

Genre

Littérature anglo-saxonne

Le squelette caché de la vie

Harriet Armstrong trad. Juliette Bourdin

Paru le 02/10/2025

208 pages

Mercure de France

21,80 €

Lire un extrait
ActuaLitté
© Notice établie par ORB
plus d'informations

