Le Livre de cuisine officiel Persona vous séduira autant comme objet collector que comme hommage culinaire à la saga Persona... Plongez dans les moments culinaires mémorables et réconfortants des jeux Persona, que ce soit en cuisinant avec les membres du SEES ou en traînant sur les banquettes familières du café Leblanc ! Vos statistiques sont-elles suffisamment élevées pour relever le défi du méga bolde boeuf spécial jour de pluie ? Etes-vous prêt à affronter le Cosmic Tower Burger ? Vous le saurez en parcourant ce florilège de recettes emblématiques de la franchise Persona. De Tatsumi Port Island à Inaba en passant par Tokyo, découvrez les platsincroyables qui rapprochent nos personnages favoris et leur donnent la forcenécessaire pour les combats à venir !