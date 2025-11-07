"L'Hôtel du Nord" est un roman écrit par l'écrivain français Eugène Dabit. Le roman a été publié en 1929. L'histoire se déroule à Paris, en particulier à l'Hôtel du Nord, un établissement situé le long du canal Saint-Martin. L'hôtel est un lieu de passage pour une variété de personnages, notamment des habitués, des visiteurs occasionnels et des résidents permanents. L'intrigue explore la vie quotidienne de ces personnages, leurs espoirs, leurs rêves, leurs luttes et leurs relations. Chacun des résidents et visiteurs de l'hôtel a son propre passé, ses motivations et ses histoires à raconter. Eugène Dabit dépeint de manière réaliste la diversité des habitants de l'hôtel, de la concierge aux prostituées en passant par les artistes et les travailleurs. Le roman offre un aperçu de la vie urbaine à Paris à l'entre-deux-guerres et de la façon dont les individus naviguent dans une grande métropole. "L'Hôtel du Nord" est considéré comme un exemple de la littérature réaliste, explorant les aspects sociaux de la vie urbaine. Le livre a également été adapté au cinéma en 1938 dans un film du même nom, réalisé par Marcel Carné, ce qui a contribué à sa renommée.