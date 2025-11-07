Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

L'Hôtel du Nord

Christian Cailleaux, Eugène Dabit

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"L'Hôtel du Nord" est un roman écrit par l'écrivain français Eugène Dabit. Le roman a été publié en 1929. L'histoire se déroule à Paris, en particulier à l'Hôtel du Nord, un établissement situé le long du canal Saint-Martin. L'hôtel est un lieu de passage pour une variété de personnages, notamment des habitués, des visiteurs occasionnels et des résidents permanents. L'intrigue explore la vie quotidienne de ces personnages, leurs espoirs, leurs rêves, leurs luttes et leurs relations. Chacun des résidents et visiteurs de l'hôtel a son propre passé, ses motivations et ses histoires à raconter. Eugène Dabit dépeint de manière réaliste la diversité des habitants de l'hôtel, de la concierge aux prostituées en passant par les artistes et les travailleurs. Le roman offre un aperçu de la vie urbaine à Paris à l'entre-deux-guerres et de la façon dont les individus naviguent dans une grande métropole. "L'Hôtel du Nord" est considéré comme un exemple de la littérature réaliste, explorant les aspects sociaux de la vie urbaine. Le livre a également été adapté au cinéma en 1938 dans un film du même nom, réalisé par Marcel Carné, ce qui a contribué à sa renommée.

Par Christian Cailleaux, Eugène Dabit
Chez Finitude Editions

|

Auteur

Christian Cailleaux, Eugène Dabit

Editeur

Finitude Editions

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'Hôtel du Nord par Christian Cailleaux, Eugène Dabit

Commenter ce livre

 

L'Hôtel du Nord

Eugène Dabit

Paru le 07/11/2025

260 pages

Finitude Editions

26,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782363392398
9782363392398
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.