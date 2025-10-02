Inscription
Origami kawaii

Kamikey

Choisissez un modèle mignon. Détachez votre joli papier. Pliez ! Découvrez l'art japonais de l'origami grâce à 10 projets superfaciles à réaliser étape par étape. Une coccinelle pop, une méduse enjouée ou un chaton joueur : chacun des modèles proposés est irrésistiblement kawaii, c'est-à-dire supermignon ! Grâce aux 400 pages de papiers imprimés détachables, aux motifs originaux, vous pourrez vous exercer à plier sans vous arrêter et donner forme à plein de petits personnages vraiment uniques. N'hésitez pas à personnaliser vos créations en dessinant de grands yeux, de larges sourires ou en collant pois et formes colorés ! Transformez-les en cartes de voeux ou en petits cadeaux d'amitié. Avec cet ouvrage tout-en-un, vous avez sous la main tout ce qu'il vous faut pour vous lancer !

Par Kamikey
Chez Vigot

Auteur

Kamikey

Editeur

Vigot

Genre

Travail du papier

Origami kawaii

Kamikey

Paru le 02/10/2025

448 pages

Vigot

16,90 €

9782711427512
