100(0) Moments de dessin - Nouvelle Edition

C'est le manuel de dessin rêvé, sans recettes ni bouts de ficelles, mais avec une infinité de propositions à explorer. Impossible statistiquement de donner le nombre des improvisations, croisements, bifurcations et inventions que ce livre peut générer ! Bâti sur le principe de la déclinaison, il contient 10 listes de 100 moments de dessin auxquelles viennent s'ajouter des dessins d'artistes contemporains, des dessins d'enfants, des mots, des objets, comme autant de nouvelles listes. La gamme des jeux, des possibilités, des variantes s'offrent à vous, non pas pour le plaisir abstrait d'une construction mentale, mais pour la découverte subtile d'un "moment " de dessin. Car c'est bien du dessin dont il s'agit, dans son essence même et dans son rapport à l'art contemporain. L'enfant s'en empare dès le plus jeune âge librement ou sous l'oeil d'adultes attentifs. Ce manuel a pour but d'éveiller leur intérêt sans définir ce qui devrait être vu, lu ou su par eux. Il veille à garder l'enfant dans l'enfant. Ce livre interroge les " conditions " de la création par le biais d'une attention aux détails, une disponibilité à ce qui advient, un regard sans jugement... C'est ce que Geneviève Casterman développe depuis tant d'années dans les ateliers qu'elle anime. C'est la somme de son apprentissage auprès des enfants. C'est aussi leur héritage.