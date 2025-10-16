Inscription
#Roman francophone

150 histoires droles en poitou - o l'ira pas en s'arranjhant (coll. beau petit

Pierre Chevrier

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
148 histoires drôles en patois sous forme de dessins où l'on suit les aventures de trois personnages. Maurice, Marthe et Emile vivent chacun dans leur maison dans la cour commune d'un petit village du sud de la Vienne, dont ils sont les derniers survivants. Ces personnages ont vu le jour au cours d'un atelier BD avec des enfants, et leurs " aventures " ont été diffusées dans les bulletins associatifs du Centre Culturel La Marchoise : " La Boîte à Boutons ", puis " La Boîte Alerte ". Un recueil d'une cinquantaine de bandes a étéédité en 1996, puis en 2014 dans le bulletin " cul-truelle " confidentiel mais néanmoins électronique " L'Horreur Vagabonde ".

Chez La Geste

Auteur

Editeur

La Geste

Genre

Poitou-Charentes

150 histoires droles en poitou - o l'ira pas en s'arranjhant (coll. beau petit

Paru le 09/09/2025

168 pages

15,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
Scannez le code barre 9791035329235
9791035329235
