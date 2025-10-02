Inscription
Je colorie Noël

Madame Barbe, Collectif, Madame Barbe

Des coloriages de Noël, aux illustrations trop mignonnes et dessinées avec humour par madame Barbe ! Une nouvelle gamme de coloriages entièrement dédiée aux saisons et aux évènements qui en découlent : fêtes, Noël, Pâques, rentrée des classes, printemps, Halloween... 32 pages d'illustrations trop mignonnes, dessinées avec humour par madame Barbe ! Un joli vernis sélectif en couverture vient sublimer l'ensemble des titres de cette collection.

Par Madame Barbe, Collectif, Madame Barbe
Chez Hemma

|

Auteur

Madame Barbe, Collectif, Madame Barbe

Editeur

Hemma

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

Je colorie Noël

Madame Barbe, Collectif, Madame Barbe

Paru le 02/10/2025

32 pages

Hemma

5,95 €

9782508062049
© Notice établie par ORB
