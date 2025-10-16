Inscription
#Roman francophone

Roman du chaffaud

Gérard Minault

L'histoire d'un frère et d'une sur vivant à l'époque magdalénienne. Leur clan, parti des confins du Jura actuel va effectuer un long périple semé d'embûches jusqu'aux grottes du Chaffaud. Il y a quatorze mille ans, vivaient des hommes et des femmes qui pratiquaient la chasse, la pêche et la cueillette. Nomades, ils s'abritaient sous des abris semblables aux tipis des amérindiens et séjournaient parfois dans des grottes. Leurs artistes y ont réalisé de superbes oeuvres d'art. Une de ces grottes est située dans la Vienne, sur la commune de Savigné. C'est ici que fut trouvé l'un des premiers témoignages de l'art préhistorique, un os de renne orné de deux biches.

Par Gérard Minault
Chez La Geste

Auteur

Gérard Minault

Editeur

La Geste

Genre

Poitou-Charentes

Roman du chaffaud

Gérard Minault

Paru le 04/09/2025

190 pages

La Geste

12,90 €

9791035329006
