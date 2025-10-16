Inscription
#Roman francophone

Oleron intrigue au pied du pont (coll. geste noir)

Fleur Poirier

ActuaLitté
Capucine, lycéenne parisienne, espiègle et curieuse, séjourne chez ses grands-parents en Charente-Maritime, à Bourcefranc le Chapus, petit village ostréicole situé au pied du pont menant à Oléron, au moment des fêtes. Ses vacances sont ponctuées de balades au bord de l'eau et de grandes tablées jusqu'au moment où son grand-père est agressé et laissé pour mort dans un étang. Faisant partir des suspects, elle choisit de mener l'enquête de son côté, se plongeant à corps perdu dans les archives familiales, essayant de remonter la piste d'un éventuel collaborateur peu scrupuleux.

Par Fleur Poirier
Chez La Geste

|

Auteur

Fleur Poirier

Editeur

La Geste

Genre

Poitou-Charentes

Oleron intrigue au pied du pont (coll. geste noir)

Fleur Poirier

Paru le 04/09/2025

200 pages

La Geste

13,90 €

9791035328955
© Notice établie par ORB
