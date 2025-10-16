Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Mort aux basques (coll. geste noir)

Philippe Rey-gorez

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Des surfeurs découverts tués, à chaque fois d'un coup de couteau en plein cur, à Biarritz, Anglet, et Bassussarry... Quatre victimes au total, assassinées selon un mode opératoire identique, mais c'est bien là le seul point commun entre ces meurtres. Il n'y a aucun rapport entre les victimes, pas non plus d'indices ni de témoins. La presse devient hystérique et le sujet occupe la une des médias. Soumis à une pression intense, le commandant Giraud n'a pas de piste à explorer. Les quelques suspects identifiés ont tous des alibis et eux non plus n'ont rien en commun. C'est là qu'apparaît le personnage principal, Pierre Nolanne, journaliste à Radio Pays Basque. Solitaire, égoïste, mais surtout dévoré d'ambition et de besoin de reconnaissance, il décide d'enquêter de son côté, au mépris de toute prudence.

Par Philippe Rey-gorez
Chez La Geste

|

Auteur

Philippe Rey-gorez

Editeur

La Geste

Genre

Limousin

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mort aux basques (coll. geste noir) par Philippe Rey-gorez

Commenter ce livre

 

Mort aux basques (coll. geste noir)

Philippe Rey-gorez

Paru le 04/09/2025

304 pages

La Geste

13,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791035328863
9791035328863
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.