Mort aux basques (coll. geste noir)

Des surfeurs découverts tués, à chaque fois d'un coup de couteau en plein cur, à Biarritz, Anglet, et Bassussarry... Quatre victimes au total, assassinées selon un mode opératoire identique, mais c'est bien là le seul point commun entre ces meurtres. Il n'y a aucun rapport entre les victimes, pas non plus d'indices ni de témoins. La presse devient hystérique et le sujet occupe la une des médias. Soumis à une pression intense, le commandant Giraud n'a pas de piste à explorer. Les quelques suspects identifiés ont tous des alibis et eux non plus n'ont rien en commun. C'est là qu'apparaît le personnage principal, Pierre Nolanne, journaliste à Radio Pays Basque. Solitaire, égoïste, mais surtout dévoré d'ambition et de besoin de reconnaissance, il décide d'enquêter de son côté, au mépris de toute prudence.