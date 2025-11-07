Portraits créatifs à l'aquarelle

Des techniques simples pour des résultats époustouflants ! Conçu par une artiste et enseignante en aquarelle, cet ouvrage vous invite à découvrir l'univers fascinant de l'art du portrait. Ce livre s'ouvre par une première partie pratique (choix du matériel de peinture et préparatifs indispensables) et théorique (notions fondamentales autour de la couleur et des proportions des visages). Puis, l'autrice vous propose 45 exemples inspirants et exercices guidés pour développer votre pratique. Portrait monochrome, contraste de clair-obscur, usage de techniques mixtes, approches originales et processus numérique : tout est mis en oeuvre pour débrider votre créativité et vous accompagner dans la réalisation de portraits étonnants, poétiques et modernes. En convoquant toutes les techniques d'aquarelle, mais aussi la gouache, les crayons, l'encre et les logiciels de conception numérique, Ana Santos propose une méthode accessible et créative, qui ravira tous les amoureux de l'art pictural.