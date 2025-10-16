Enquete a re (coll. geste noir)

1899. Le petit train de l'île de Ré, arrive enfin en gare d'Ars-en-Ré. A son bord un mort. Sept suspects. Le train arrive en gare avec sa cargaison de voyageurs mais aussi de sel et de fret. Au moment de descendre, les passagers de la voiture 2ème classe B79 découvrent que l'homme qui semble assoupi sur son siège est mort et semble avoir été empoisonné. Une enquête est ouverte alors que les sept voyageurs, seuls en mesure de l'avoir assassiné, sont assignés à résidence dans le village d'Ars-en-Ré.