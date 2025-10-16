Inscription
#Roman francophone

Enquete a re (coll. geste noir)

Des ecrivains atelier des ecri Atelier

ActuaLitté
1899. Le petit train de l'île de Ré, arrive enfin en gare d'Ars-en-Ré. A son bord un mort. Sept suspects. Le train arrive en gare avec sa cargaison de voyageurs mais aussi de sel et de fret. Au moment de descendre, les passagers de la voiture 2ème classe B79 découvrent que l'homme qui semble assoupi sur son siège est mort et semble avoir été empoisonné. Une enquête est ouverte alors que les sept voyageurs, seuls en mesure de l'avoir assassiné, sont assignés à résidence dans le village d'Ars-en-Ré.

Chez La Geste

|

Auteur

Des ecrivains atelier des ecri Atelier

Editeur

La Geste

Genre

Poitou-Charentes

Paru le 04/09/2025

248 pages

La Geste

13,90 €

9791035328832
