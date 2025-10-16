Inscription
#Roman francophone

Mystere a bordeaux - une etrange rencontre (coll. geste noir)

Patrice Chazeau

ActuaLitté
Une journée comme une autre allait commencer pour Marion. Sauf que ce jour-là le destin va la plonger dans une situation surréaliste. Une étrange rencontre va bouleverser son quotidien. Marion, infirmière libérale va faire une étrange rencontre lors d'une banale visite chez un patient. Celle-ci va bouleverser son quotidien et la replonger dans un passé douloureux tout en l'enfermant dans un rôle aussi injuste qu'imprévisible. Elle aura l'aide du commandant de police Paul Roques, réputé pour sa perspicacité et chargé de faire la lumière sur ce tragique fait divers.

Par Patrice Chazeau
Chez La Geste

|

Auteur

Patrice Chazeau

Editeur

La Geste

Genre

Aquitaine

Mystere a bordeaux - une etrange rencontre (coll. geste noir)

Patrice Chazeau

Paru le 04/09/2025

248 pages

La Geste

13,90 €

9791035328818
