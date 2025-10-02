Inscription
#Essais

Marseille, essuie tes larmes

Amine Kessaci

ActuaLitté
" Tu es mort d'avoir cru à un rêve pourri, vendu au détail dans les cages d'escalier. Et si je parle aujourd'hui, c'est pour en finir avec ça. " Brûlé dans une voiture. C'est ainsi qu'est mort Brahim, le frère d'Amine Kessaci. Une exécution aussi brutale que préméditée. En attendant le procès de ceux qui ont tué son frère, Amine prend la plume, et entame un dialogue posthume avec Brahim. Il lui écrit une longue lettre d'amour, de douleur, de révolte, pour rétablir le lien qu'on leur a arraché. Amine refuse que son frère ne soit qu'une statistique, un fait divers de plus. Il brosse le portrait d'un homme à la trajectoire brisée. Il raconte une vie maudite. Mais Amine Kessaci ne s'arrête pas là. Il interroge. " Comment en est-on arrivé là ? Comment le trafic de drogue a-t-il pu prendre une telle place dans les vies et les imaginaires des habitants de nos quartiers ? " En faisant entendre des histoires tues, Amine Kessaci montre la complexité des existences prises dans un engrenage qui les broie. Surtout, il raconte les résistances de celles et ceux qui chaque jour refusent de baisser les bras. Car vivre en terre de narcotrafic, c'est parfois mourir, mais c'est toujours lutter pour affirmer que la vie ici vaut autant qu'ailleurs.

Par Amine Kessaci
Chez Le Bruit du monde

|

Auteur

Amine Kessaci

Editeur

Le Bruit du monde

Genre

Faits de société

Marseille, essuie tes larmes

Amine Kessaci

Paru le 02/10/2025

Le Bruit du monde

20,00 €

ActuaLitté
9782493206343
© Notice établie par ORB
