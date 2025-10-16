Le livre de broderie Bridgerton

20 motifs à broder inspirés de la romance Les Chroniques de Bridgerton en plein coeur de la Régence ! Inspiré par la série Netflix et les livres à succès Les Chroniques de Bridgeton de Julia Quinn, ce guide, composé de plusieurs projets de broderie, vous permettra de tisser et broder votre chemin dans le monde somptueux de Bridgerton. Grâce à des instructions faciles à suivre et à 20 modèles époustouflants, vous pourrez créer des souvenirs de la série et donner une élégance royale à vos vêtements : les fleurs de Pénélope, la roseraie du duc, les fleurs de Featherington, le diadème de Danbury, la plume scandaleuse de lady Whistledown, un gâteau pour la reine, et plus encore ! Une activité de loisirs créatifs dans l'univers de Bridgerton , la série Netflix à succès ! Un livre de broderie Bridgerton non-officiel.