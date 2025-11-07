Inscription
#Roman étranger

L'invariable milieu commenté par section et par phrase

Roger Darrobers, Xi Zhu

ActuaLitté
Attribué à Kong Ji (Zisi, ca. 483-402 avant notre ère), petit-fils de Confucius, L'Invariable Milieu (Zhongyong) constitue à l'origine un des chapitres du Traité des Rites, au même titre que la Grande Etude, avant de devenir un ouvrage à part entière. Un millénaire et demi après sa rédaction, le texte fut commenté et divisé selon trente-trois sections par le philosophe néoconfucéen Zhu Xi (1130-1200), sous le titre L'Invariable Milieu commenté par section et par phrase (Zhongyong zhangju), avant d'être intégré au sein des Quatre Livres : Entretiens de Confucius, Mencius, Grande Etude, Invariable Milieu. Les commentaires de Zhu Xi à ces quatre ouvrages furent promus au rang d'orthodoxie à partir du XIVe siècle ; ils ont fait autorité dans le recrutement des élites et constitué la base du savoir lettré jusqu'à l'orée du XXe siècle en Chine, mais aussi en Corée et au Japon. Les notions et les concepts qu'ils contiennent n'ont cessé pendant des siècles de nourrir les discussions au sein du confucianisme philosophique et politique. En Europe, Leibniz s'est penché sur ce texte fondateur de la tradition philosophique chinoise. Le commentaire par Zhu Xi d'un texte classique chinois est traduit et présenté ici pour la première fois en français dans sa forme originale.

Par Roger Darrobers, Xi Zhu
Chez Belles Lettres

|

Auteur

Roger Darrobers, Xi Zhu

Editeur

Belles Lettres

Genre

Littérature chinoise

L'invariable milieu commenté par section et par phrase

Xi Zhu trad. Roger Darrobers

Paru le 07/11/2025

560 pages

Belles Lettres

55,00 €

9782251457857
