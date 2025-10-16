Sans gluten et sans lactose

Inscription
100 recettes savoureuses et créatives, conçues pour les personnes qui ne mangent ni gluten ni lactose. Que l'on soit intolérant, allergique ou simplement à la recherche de nouvelles idées culinaires, on y trouve des plats variés, équilibrés et pleins de saveurs, allant des entrées aux desserts. Chaque recette est accompagnée de conseils pratiques et d'alternatives originales pour une préparation simple, saine et gourmande sans compromis. Un indispensable pour réinventer ses repas au quotidien.

|

Auteur

Editeur

Genre

Cuisine bio, diététique, équil

Paru le 16/10/2025

160 pages

25,90 €

Scannez le code barre 9791032311271
9791032311271
© Notice établie par ORB
plus d'informations

